Desde el estadio Alberto Armando - La Bombonera, vs. jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING, por los octavos de final de la . El horario de inicio del partido en suelo peruano será a las 6:00 p.m., mientras que en territorio argentino arrancará a las 8:00 p.m, de este domingo 23 de noviembre. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión será por ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina será televisado por: TNT Sports. Revisa los detalles de este partidazo en la web de Depor.

