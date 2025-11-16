Desde el estadio Alberto Armando, vs jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING, por la fecha 16 de la . El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 6:15 p.m., mientras que en territorio argentino arrancará a las 8:15 p.m, de este domingo 16 de noviembre. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión será por ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina será televisado por: ESPN Premium. Revisa los detalles de este partidazo en la web de Depor.

Boca vs Tigre por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: ESPN
