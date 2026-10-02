Desde el , vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga Profesional Argentina 2026, en el duelo válido por la fecha 11 del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este viernes 2 de octubre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

ESPN, Disney Plus y TNT Sports transmitirán el partido entre Boca vs. Unión. (Video: Boca)
ESPN, Disney Plus y TNT Sports transmitirán el partido entre Boca vs. Unión. (Video: Boca)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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