Este domingo 15 de marzo desde las 8:00 p.m. (horario peruano), Boca vs. Unión se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium. En Argentina también podrá verse a través de TNT Sports. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. ¡Imperdible!

Este domingo Boca Juniors vs. Unión por el Torneo Apertura. (Video: Boca Juniors)
Este domingo Boca Juniors vs. Unión por el Torneo Apertura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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