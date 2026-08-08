Por la Fecha 4 del por el , vs. chocaron desde el Estadio Tomas Adolfo Ducó. ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. ¿A qué hora de jugará y cuándo? El duelo se disputará este sábado 8 de agosto desde las 5:15 p.m. (horario peruano), con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Boca vs. Vélez se enfrentan en la Fecha 4 del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Vélez se enfrentan en la Fecha 4 del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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