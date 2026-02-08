Este domingo 8 de febrero desde las 8:15 p.m. (horario peruano), vs. Vélez chocarán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | HD) por el Torneo Apertura de la . ¿Cómo se verá este partido? La transmisión está a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga, además de la alternativa de TyC Sports. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Jose Amalfitani es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Boca vs Velez por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: Boca Jrs
