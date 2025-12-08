Desde el Estadio Juan Carmelo Zerillo, vs. jugarán (EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING | EN VIVO) por la semifinal de la . El horario de inicio del partido en suelo peruano será a las 3:00 p.m., mientras que en territorio argentino arranca a las 5:00 p.m, de este lunes 8 de diciembre. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión se podrá ver por ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros; en Argentina será televisado por TNT Sports.

Estudiantes vs Gimnasia por la Liga Profesional | VIDEO: LPA
Estudiantes vs Gimnasia por la Liga Profesional | VIDEO: LPA
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS