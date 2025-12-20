Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Partido gratis, Estudiantes vs. Platense EN VIVO vía ESPN y TNT Sports por el Trofeo de Campeones
Por la final, Estudiantes vs. Platense se miden (EN VIVO y EN DIRECTO) por el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional Argentina, desde el Estadio Único de San Nicolás. La transmisión está disponible vía ESPN, TNT Sports y Disney Plus.
Desde el Estadio Único de San Nicolás, Estudiantes vs. Platense jugarán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING) por el trofeo de campeones de la Liga Profesional Argentina. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 4:00 p.m., mientras que en territorio argentino arranca a las 6:00 p.m, de este sábado 20 de diciembre. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión se podrá ver por ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros; en Argentina es televisado por TNT Sports.
Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.