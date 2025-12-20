Desde el Estadio Único de San Nicolás, vs. jugarán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING) por el trofeo de campeones de la . El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 4:00 p.m., mientras que en territorio argentino arranca a las 6:00 p.m, de este sábado 20 de diciembre. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión se podrá ver por ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros; en Argentina es televisado por TNT Sports.

Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones | VIDEO: LFP
