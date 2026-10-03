Desde el Estadio Más Monumental, este sábado 3 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 19:00 horas; en México comenzará a las 18:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:00 horas; en España a las 02:00 de la mañana del domingo 4 de octubre. Los canales de transmisión también serán según el país. En Argentina se podrá seguir por TyC Sports y Telefe. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Argentina vs. Burkina Faso se enfrentan en amistoso. (Video: AFA)
Argentina vs. Burkina Faso se enfrentan en amistoso. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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