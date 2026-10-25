Desde el Estadio Libertadores de América, este domingo 25 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura de la . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Argentina, el encuentro arrancará a las 3:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a la 1:00 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En Argentina, se podrá ver por ESPN y TNT Sports, además de Disney Plus Premium según la disponibilidad del servicio contratado. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. Independiente se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Independiente se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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