Desde el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Mendoza, este sábado 5 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la fecha 8. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 14:30 horas; en México comenzará a las 13:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:30 horas; en España a la 21:30 del mismo día. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y TNT Sports, mientras que en Argentina podrá seguirse por ESPN Premium. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. Gimnasia y Esgrima se juega por la Fecha 8 del Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports, Disney Plus. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Gimnasia y Esgrima se juega por la Fecha 8 del Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports, Disney Plus. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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