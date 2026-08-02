Desde el Estadio Marcelo Bielsa, este domingo 2 de agosto se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la fecha 3 del . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 3:00 p.m.; en México comenzará a la 1:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 5:00 p.m.; y en España a las 10:00 p.m.. Los canales de transmisión también variarán según el país. En Argentina, el encuentro será transmitido por TNT Sports y TyC Sports; mientras que en varios países de Sudamérica podrá seguirse por ESPN y Disney Plus. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca Juniors vs. Newell’s se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
Boca Juniors vs. Newell’s se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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