Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Video, goles y mejores jugadas: Boca vs. Platense (1-1), por el Torneo Clausura
En el Estadio Ciudad de Vicente López, este sábado 15 de agosto se llevó a cabo el partido entre Boca vs. Platense por el Torneo Clausura 2026, correspondiente a la fecha 5. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 19:30 horas; en México comenzará a las 18:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:30 horas; en España a la 2:30 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también fueron según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se vio por ESPN (Disney Plus Premium) y TNT Sports, mientras que en Argentina pudo seguirse por ESPN Premium. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
Boca vs. Platense se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.