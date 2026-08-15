En el Estadio Ciudad de Vicente López, este sábado 15 de agosto se llevó a cabo el partido entre vs. por el , correspondiente a la fecha 5. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 19:30 horas; en México comenzará a las 18:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:30 horas; en España a la 2:30 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también fueron según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se vio por ESPN (Disney Plus Premium) y TNT Sports, mientras que en Argentina pudo seguirse por ESPN Premium. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. Platense se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Platense se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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