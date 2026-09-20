Desde el Estadio Pedro Bidegain, este domingo 20 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la fecha 10. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 10:45 horas; en México comenzará a las 9:45 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 12:45 horas; en España a las 5:45 de la tarde. Los canales de transmisión también serán según el país. En Argentina se podrá ver por ESPN y TNT Sports, mientras que ESPN también estará disponible vía Disney Plus Premium. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. San Lorenzo se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. San Lorenzo se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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