vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 2 de septiembre, por los octavos de final de la . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 7:15 p.m.; en México comenzará a las 6:15 p.m.; mientras que en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil será a las 9:15 p.m. En España, el encuentro iniciará a las 2:15 de la madrugada del jueves 3 de septiembre. Los canales de transmisión también serán según el país. En Argentina, el partido se podrá seguir por TyC Sports y DIRECTV. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. Vélez se enfrentan por la Copa Argentina. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Vélez se enfrentan por la Copa Argentina. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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