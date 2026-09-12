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Gratis, River vs. Atlético Tucumán EN VIVO: ver hoy ESPN, Disney Plus y TNT Sports
Desde el Estadio Monumental José Fierro, este sábado 12 de septiembre se llevará a cabo el partido entre River Plate vs. Atlético Tucumá EN VIVO y EN DIRECTO, por el Torneo Clausura 2026, correspondiente a la fecha 9. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 15:30 horas; en México comenzará a las 14:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 19:30 horas; en España a las 22:30 horas del mismo día. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium), mientras que en Argentina también estará disponible por TNT Sports. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
River Plate vs. Atlético Tucumán: ver transmisión por ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.