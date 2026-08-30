Desde el Estadio Florencio Sola, este domingo 30 de agosto se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la fecha 7. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 13:00 horas; en México comenzará a las 12:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 15:00 horas; en España a las 20:00 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium), mientras que en Argentina también estará disponible por TNT Sports. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

River Plate se enfrenta a Banfield por la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River Plate se enfrenta a Banfield por la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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