Desde el Estadio Monumental, este sábado 10 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. por el , correspondiente a la fecha 12. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se vio? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 19:30 horas; en México comenzó a las 18:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:30 horas; en España a las 02:30 horas del día siguiente. Los canales de transmisión también fueron según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se vio por ESPN (Disney Plus Premium), mientras que en Argentina también estuvo disponible por TNT Sports. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto: canales de TV vía ESPN y TNT Sports. (Video: @riverplate)
River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto: canales de TV vía ESPN y TNT Sports. (Video: @riverplate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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