Desde el Estadio Monumental se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? La hora de inicio dependerá de la programación oficial del encuentro. Los canales de transmisión también serán según el país. En Argentina, el partido podrá seguirse por ESPN y TNT Sports, mientras que la disponibilidad de ESPN y Disney Plus Premium en otros países dependerá de los derechos de transmisión vigentes. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

River vs. Racing se ven las caras. (Video: River Plate)
River vs. Racing se ven las caras. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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