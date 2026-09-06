Desde el Estadio Más Monumental, este domingo 5 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la fecha 8. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 17:15 horas; en México comenzará a las 16:15 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 19:15 horas; en España a las 00:15 horas del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium), mientras que en Argentina también estará disponible por TNT Sports. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

River Plate vs. Rivadavia: ver transmisión ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)
River Plate vs. Rivadavia: ver transmisión ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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