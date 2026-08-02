Desde el Estadio Monumental, este domingo 2 de agosto se llevó a cabo el partido entre vs. correspondiente a la fecha 3 del de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se verá? En Argentina el encuentro arrancó a las 7:15 p.m.; en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 5:15 p.m.; en México a las 4:15 p.m.; en Chile a las 4:15 p.m.; y en España a las 12:15 a.m.. Los canales de transmisión también variarán según el país. En Argentina se podrá ver por TNT Sports, mientras que en otros territorios estará disponible mediante Disney Plus y ESPN Premium, de acuerdo con la disponibilidad de la señal. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

River vs. Rosario Central se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
River vs. Rosario Central se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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