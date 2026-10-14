vs. se enfrentan , por la fecha 11 del . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 17:00 horas; en México comenzará a las 16:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 19:00 horas; y en España a las 00:00 horas del día siguiente. Los canales de transmisión también dependerán del país. En Argentina, el partido se podrá seguir por ESPN y TNT Sports, según la programación televisiva. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

River Plate vs. Sarmiento chocan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
River Plate vs. Sarmiento chocan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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