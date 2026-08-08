Desde el Estadio Jose Dellagiovanna, este sábado 8 de agosto se llevó a cabo el partido entre vs. correspondiente a la fecha 4 del de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se vio? En Argentina el encuentro arrancará a las 5:00 p.m.; en Perú, Colombia y Ecuador comenzó a las 3:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 10:00 p.m.. Los canales de transmisión también variarán según el país. En Argentina se pudo ver por TNT Sports, mientras que en otros territorios estuvo disponible mediante Disney Plus y ESPN Premium, de acuerdo con la disponibilidad de la señal. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

River vs. Tigre se enfrentan en la Fecha 4 del Clausura con transmisión de ESPN; DIsney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)
River vs. Tigre se enfrentan en la Fecha 4 del Clausura con transmisión de ESPN; DIsney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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