Desde el Estadio de Fútbol José María Minella, vs. jugaron por la , en el duelo válido por la fecha 16 del Torneo Clausura. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También pudiste verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputó este jueves 5 de noviembre desde la 1:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

River vs. Aldosivi se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
River vs. Aldosivi se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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