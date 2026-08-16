Desde el Estadio Monumental, este domingo 16 de agosto se llevó a cabo el partido entre vs. (2-), por el , correspondiente a la fecha 5. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se vio? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancó a las 16:00 horas; en México comenzó a las 15:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 18:00 horas; en España a las 23:00 horas. Los canales de transmisión también fueron según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se vio por ESPN (Disney Plus Premium), mientras que en Argentina pudo seguirse por TNT Sports. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

River Plate vs. Argentinos Juniors se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: River Plate)
River Plate vs. Argentinos Juniors se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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