Desde el Estadio Julio César Villagra, este domingo 18 de octubre se llevará a cabo el partido entre River Plate vs. Belgrano EN VIVO y EN DIRECTO, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, correspondiente a la fecha 13. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 18:15 horas; en México comenzará a las 17:15 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 20:15 horas; y en España, a la 1:15 de la madrugada del lunes 19 de octubre. Los canales de transmisión dependerán del país. El partido se podrá seguir por ESPN y TNT Sports, mientras que vía streaming estará disponible en Disney Plus Premium, según los derechos de transmisión de cada territorio. Ojo, Pelota Libre TV es una señal no oficial y no la recomendamos.
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