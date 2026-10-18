Desde el Estadio Julio César Villagra, este domingo 18 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el de la Liga Profesional Argentina, correspondiente a la fecha 13. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 18:15 horas; en México comenzará a las 17:15 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 20:15 horas; y en España, a la 1:15 de la madrugada del lunes 19 de octubre. Los canales de transmisión dependerán del país. El partido se podrá seguir por ESPN y TNT Sports, mientras que vía streaming estará disponible en Disney Plus Premium, según los derechos de transmisión de cada territorio. Ojo, Pelota Libre TV es una señal no oficial y no la recomendamos.

River vs. Belgrano se ven las caras por la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River vs. Belgrano se ven las caras por la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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