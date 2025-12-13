Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Mirá gratis, Racing vs. Estudiantes EN VIVO vía ESPN: partido por la Liga Profesional
Por la final, Racing vs. Estudiantes se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Liga Profesional Argentina, desde el Único Madre de Ciudades. La transmisión estará disponible por ESPN, TNT Sports y Disney Plus.
Desde el estadio Único Madre de Ciudades, Racing vs. Estudiantes juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la Liga Profesional Argentina. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 7:00 p.m., mientras que en territorio argentino arrancará a las 9:00 p.m, de este sábado 13 de diciembre. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión se puede ver por ESPN, que estuvo disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros; en Argentina es televisado por TNT Sports.
Racing vs. Estudiantes por Liga Profesional. (Video: Racing)