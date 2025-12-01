Desde el estadio Presidente Perón - El Cilindro de Avellaneda, vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos de final de la . El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 7:30 p.m., mientras que en territorio argentino arrancará a las 9:30 p.m, de este lunes 1 de diciembre. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión se puede ver por ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina será televisado por TNT Sports.

Racing vs. Tigre por Liga Profesional. (Video: TyC Sports)
Racing vs. Tigre por Liga Profesional. (Video: TyC Sports)

TAGS RELACIONADOS