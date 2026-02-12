Este jueves 12 de febrero desde las 7:15 p.m. (horario peruano), vs. Argentinos Juniors se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por el Torneo Apertura de la . ¿Cómo se puede ver? La transmisión está a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Diego Armando Maradona es el escenario de este duelo que inició con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

River vs Argentinos Juniors por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: CARP
