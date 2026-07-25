Este sábado 25 de julio desde la 5:15 p.m. (horario peruano), vs. chocaron por la primera fecha del . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN y TNT Sports para toda Sudamérica, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Más Monumental fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

River vs. Barracas Central se enfrentan en la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de TNT Sports, ESPN, Disney Plus Premium y TNT Sports GO. (Video: @riverplate)
River vs. Barracas Central se enfrentan en la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de TNT Sports, ESPN, Disney Plus Premium y TNT Sports GO. (Video: @riverplate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC