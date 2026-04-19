vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO en compromiso correspondiente a la fecha 15 de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 19 de abril desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) en el Monumental.

Previa River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Video: ESPN)
Previa River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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