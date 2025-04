¡Sigue aquí la transmisión! Por la jornada 15 de la Liga Profesional Argentina, River Plate vs. Boca Jrs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, este domingo 27 de abril. Con la mentalidad de seguir sumando puntos para sus respectivos grupos, el duelo se ha programado para la 1:30 de la tarde (hora local) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Disney Plus, DirecTV, DSports (DGO), Pluto TV y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 2:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 3:30 de la noche. Boca Jrs. llega de ganar 1-0 frente a Estudiantes de la Plata por la jornada anterior del torneo argentino, mientras que el ‘Millonario’ disputó Copa Libertadores y empató frente a Independiente del Valle. ¡Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles e incidencias en Depor!

River Plate se quedó con el superclásico en el último partido ante Boca Jrs. del 2024. (Video: ESPN)