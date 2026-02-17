Este martes 17 de febrero desde las 8:00 p.m., vs. se ven las caras por los 32vos. de final de la . ¿Cómo se puede ver? La transmisión estará a cargo de TyC Sports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de TyC Sports Play y DIRECTV. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio La Pedrera de San Luis será el escenario de este duelo que iniciará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Previa River Plate vs. Ciudad Bolívar. (Video: ESPN)
