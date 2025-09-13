Video y transmisión. vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) de la fecha 8 del Clausura de la . El encuentro, a jugar este sábado 13 de setiembre en el Estadio Jorge Luis Hirschi, inició desde las 5:00 p.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. El choque tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputa una hora más tarde, a las 6:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo empezará a las 7:00 p.m. Revisa todos los detalles del partido en la web de Depor.

