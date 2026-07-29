Este miércoles 29 de julio desde las 5:15 p.m. (horario peruano), vs. chocaron por la segunda fecha del . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN (ESPN Premium en Argentina) para toda Sudamérica, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) fue el escenario de este duelo, que comenzó a las 7:15 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que en España se podrá seguir a partir de las 0:15 a.m. del jueves. ¡No te lo pierdas!

River vs. Gimnasia se miden por la Liga Profesional Argentina. (Video: LPF)
River vs. Gimnasia se miden por la Liga Profesional Argentina. (Video: LPF)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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