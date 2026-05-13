Este miércoles 13 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario peruano), River vs. Gimnasia chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por el Torneo Apertura 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Más Monumental será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

River vs. Gimnasia se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026 y la transmisión de ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: River Plate)
River vs. Gimnasia se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026 y la transmisión de ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS