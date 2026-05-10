Este domingo 10 de mayo desde las 5:00 p.m. (horario peruano), River vs. San Lorenzo chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final del torneo. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental será el escenario de este duelo. ¡Imperdible!

River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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