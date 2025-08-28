vs. Unión de Santa Fe se enfrentan este jueves 28 de agosto por los octavos de final de la , en un partido que se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. A través de la transmisión de TYC Sports, canal disponible en la parrilla de DIRECTV. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 7:15 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a las 8:15 p.m.; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay está programado para las 9:15 p.m. En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

River vs Unión por la Copa Argentina | VIDEO: LFP
