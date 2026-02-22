Este domingo 22 de febrero desde las 5:15 p.m. (horario peruano), vs. Vélez se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por el Torneo Apertura de la . ¿Cómo se podrá ver? La transmisión está a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio José Almafitani es el escenario de este duelo que inicia con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Vélez vs River Plate por la Liga Profesional | VIDEO: River TV
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

