¿Equipo que gana no se cambia? Boca vs. Central Córdoba se enfrentan este viernes 7 de marzo por la Liga Profesional Argentina 2025, en el marco de la fecha 9 que se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. A través de la transmisión de ESPN, Disney Plus, TyC Sports, Fanatiz, AFA Play, Fanatiz y DirecTV (DGO), el encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 7:15 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a las 8:15 de la noche; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay está programado para las 9:15p.m del viernes.

Partido se juega en Santiago del Estero.