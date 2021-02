¿La importante historia del ‘Muñeco’ en River Plate llega a su final? Marcelo Gallardo no pudo confirmar su continuidad al frente del equipo ‘Millonario’, tras un complicado año de uno de los equipos más ganadores del continente en el que se quedó con las manos vacías y sin trofeo alguno para el museo.

“Tengo que ver si estamos todos alineados y si es que hay un deseo de seguir involucrándonos para darle continuidad a este proceso. Necesitamos ver si estamos con esas mismas ganas y ese mismo deseo. Uno no está porque está o porque se siente en un espacio confortable, sino porque necesito que la exigencia se siga expresando de alguna manera. Si siento que hay algo que se rompe o no se siente lo mismo, trataré de comunicarlo de la mejor manera y por eso me tomo este tiempo”., sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

Marcelo Gallardo ganó dos Copa Libertadores con River Plate, tres Recopas Sudamericana y una Copa Sudamericana a lo largo de su estadía en el conjunto ‘Millonario’. Sin embargo, esto no es considerado motivo suficiente para asegurar su permanencia en el cuadro de Buenos Aires.

“Después de seis años y medio en un lugar de tanta exigencia y lo que demanda estar al nivel de esta institución genera un sentir en cada finalización de temporada que me lleva a ver dónde estamos parados. Hay que evaluar muchísimas cosas que tienen que ver con la continuidad de un proceso”, agregó el entrenador argentino.

River Plate y su importante refuerzo

La venta de Santiago Sosa al Atlanta United, le permitió a River Plate fichar a uno de los jugadores más importantes de la liga colombiana. Se trata de Agustín Palavecino, mediocampista del Deportivo Cali, quien regresará a su país por la puerta grande.

Según TyC Sports, el conjunto ‘Millonario’ adquirió el 50% de la ficha del futbolista de 24 años, surgido en las inferiores de Platense. Los de Núñez abonarán a los ‘cafeteros’ la suma de 2.65 millones de dólares. Sin embargo, la idea es que en los siguientes meses se pueda a comprar hasta el 70% del pase.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO