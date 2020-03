Una cosa de locos en la última semana en el ‘Millo’: Marcelo Gallardo no viajó a Ecuador y todos se preguntaban las razones de por qué el ‘Muñeco’ no viajaba con su plantel a la primera jornada de la Copa Libertadores. ¿Pensativo en la ‘final’ de la Superliga Argentina? Bueno, el mismo técnico indicó que se encontraba con una amigdalitis y que tuvo descanso médico hasta el pasado viernes. Curiosidades de la vida, pero el DT ya se encuentra con sus dirigidos para jugar el Atlético Tucumán vs. River Plate, que decide – también – al campeón nacional.

“Este mes tuve una racha bastante negativa. Me tocó bastante fuerte hace un mes lo que viví con los cálculos renales y ahora se me inflamaron las amígdalas. Me estoy recuperando y la importancia de estar bien para poder disfrutar de un partido decisivo. Esperemos poder festejar en la noche”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa antes de viajar a provincia.

El partido de River vs. Atlético Tucumán

Gallardo jugó al misterio en estos días, dado que él no fue el único que no viajó, sino también varios jugadores de su plantilla titular. Queda claro que la concentración en el partido ‘final’ y duelo aparte con Boca Juniors ha pasado factura en el ‘Muñeco’, pero que ya a la hora de la noche, todo se define en 90 minutos de fútbol. Así de claro es este deporte.

A la llegada a Tucumán de la delegación de River, fanáticos del ‘Millo’ los recibieron con una banderazo y con una señal de apoyo para que al final del Atlético Tucumán vs. River Plate y el Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo rojo y blanco sea el campeón.

River Plate visita esta noche (9 p.m. de Argentina) a Atlético Tucumán, siendo el partido dos horas menos para Perú y Colombia. Que sea todo lo que el fútbol quiera.

