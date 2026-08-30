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River Plate vs. Banfield EN VIVO: ver transmisión gratis ESPN, Disney Plus y TNT Sports
River Plate vs. Banfield juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El encuentro podrá seguirse por ESPN y Disney Plus, mientras que en Argentina también estará disponible por TNT Sports. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El partido se disputará este domingo 30 de agosto en el Estadio Florencio Sola. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 1:00 p.m. en Perú, mientras que en Argentina comenzará a las 3:00 p.m.
River Plate se enfrenta a Banfield por la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.