River Plate vs. Independiente de Rivadavia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO), este viernes 22 de marzo, por amistoso internacional en un choque que se llevará a cabo desde el estadio Malvinas Argentinas. Ambas escuadras buscan no perder ritmo de competencia en esta fecha FIFA. La disputa deportiva está programada a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana y 2 horas más en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos cuadros.

River Plate vs. Independiente de Rivadavia, la previa. (Video: River)

River vs. Independiente de Rivadavia: probables alineaciones

River Plate: Ezequiel Centurión; Agustín Sant’Anna, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter; Franco Mastantuono, Manuel Lanzini, Facundo Colidio; Miguel Borja.

Independiente de Rivadavia: Gonzalo Marinelli; F. Petrasso, M. Maidana, T. Ostchega, E. Malas; L. Abecasis, A. Napolitano, G. Romero, J. Carvallaro; M. Rell y V. Ramis.