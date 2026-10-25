River vs. Racing juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El encuentro se podrá seguir por ESPN y TNT Sports, según el operador de televisión contratado. Además, estará disponible vía streaming a través de Disney Plus Premium, según los derechos de transmisión vigentes. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal no oficial que no recomendamos. El compromiso se disputará en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver River vs. Racing en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre River vs. Racing a través de ESPN. Además, la transmisión estará disponible mediante Disney Plus Premium, según los derechos de emisión vigentes.

¿Dónde ver River vs. Racing en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y TNT Sports, de acuerdo con el operador de televisión contratado. La disponibilidad de las plataformas digitales dependerá del servicio y de los derechos de transmisión.

¿Dónde ver River vs. Racing en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la programación de ESPN para seguir el compromiso. Asimismo, podrán revisar la disponibilidad del partido en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver River vs. Racing en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el encuentro en vivo.

¿Dónde ver River vs. Racing en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán revisar la programación de ESPN y las plataformas habilitadas para la transmisión del Torneo Clausura argentino.

¿Dónde ver River vs. Racing en España?

En territorio español, los aficionados deberán consultar la programación deportiva local para confirmar qué plataforma cuenta con los derechos de transmisión del encuentro.

¿Dónde ver River vs. Racing en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el partido, según los derechos vigentes en el país.

¿Dónde ver River vs. Racing en Chile?

En Chile, los seguidores podrán revisar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para ver el compromiso.

¿Dónde ver River vs. Racing en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el partido en vivo. Las opciones de transmisión pueden variar según el servicio contratado.

River vs. Racing se ven las caras por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)