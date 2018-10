River Plate vs. Sarmiento de Resistencia se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) a través de la señal de TyC Sports para toda Argentina y, si tienes DirecTV, para Latinoamérica. El cuadro de Marcelo Gallardo se enfrenta este domingo (1:30 p.m. hora peruana) a un rival en Mendoza por un pase a los cuartos de final de la Copa Argentina 2018.



River Plate, clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores y ubicado en las primeras posiciones de la Superliga, no podrá contar con Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez ni Enzo Pérez, quienes se recuperan de distintos problemas físicos y serán bajan para este duelo.



Marcelo Gallardo alineará, no obstante, el mejor equipo posible en Mendoza, puesto que el técnico argentino – muchas veces voceado para la Selección - considera que la diferencia de jerarquía es imprescindible ante un adversario que buscará vivir un día histórico.



Además, para darle un poco de presión al partido, River Plate necesita ganar el título de la Copa Argentina si quiere jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. Otra sería ganar el trofeo sudamericano, pero para ello, todavía no hay mucho tramo.



El ganador del River Plate vs. Sarmiento se clasificará a las semifinales de la Copa Argentina, en donde chocará ante el vencedor del duelo entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Central Córdoba (Santiago del Estero). Veremos cómo le va al ‘Millonario’.



River Plate vs. Sarmiento: posibles alineaciones

River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Juan Fernando Quintero, Fernández, Ponzio, De La Cruz; Scocco y Rafael Borré.



Sarmiento (R): Juan Ignacio Carrera; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Ronald Huth, Federico López; Horacio Orzán, Claudio Cevasco; Alexis Bulgarelli, Rodrigo Castro, Sebastián Parera; Luis Silba.