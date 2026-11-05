vs. se midieron en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN pasó el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también pudo ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este jueves 5 de noviembre desde la 1:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugó en el Estadio de Fútbol José María Minella.

River vs. Aldosivi se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River vs. Aldosivi se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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