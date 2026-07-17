River vs. Aldosivi se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? El único canal que tiene los derechos es TyC Sports, disponible en algunos cableoperadores y en su versión de streaming en TyC Sports Play. Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 17 de julio desde las 7:45 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

River vs. Aldosivi: previa del partido

River Plate volverá a enfocarse en la Copa Argentina este viernes 17 de julio, cuando enfrente a Aldosivi por los 16avos de final del certamen. El encuentro se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y será una prueba importante para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que buscará avanzar a los octavos de final en un semestre donde el torneo federal representa uno de sus grandes objetivos. El Millonario debutó en la competencia con un ajustado triunfo sobre Ciudad de Bolívar, mientras que el Tiburón llega tras eliminar con autoridad a San Miguel en la ronda anterior.

River afrontará este compromiso con algunas ausencias condicionadas por la disputa del Mundial 2026. Futbolistas convocados a la Selección argentina, como Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, no estarán disponibles mientras el equipo de Lionel Scaloni prepara la final frente a España, por lo que Gallardo deberá recurrir a variantes para conformar el once inicial. Aun así, el entrenador apostará por un equipo competitivo con la intención de evitar sorpresas y mantener al club en carrera por un título nacional.

Del otro lado estará un Aldosivi que intentará dar uno de los grandes golpes de los 16avos de final. El conjunto marplatense sabe que parte como punto, pero confía en aprovechar cualquier oportunidad frente a un River que tendrá un plantel disminuido por las bajas mundialistas. El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final de una Copa Argentina que busca completar su cuadro antes del inicio del Torneo Clausura, en un calendario atípico marcado por la definición de la Copa del Mundo.

¿Qué canal transmite River vs. Aldosivi por la Copa Argentina en Argentina?

El partido entre River Plate y Aldosivi, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, se disputará este viernes 17 de julio desde las 21:45 (hora argentina) y será transmitido en vivo por TyC Sports, señal que posee los derechos exclusivos del certamen en televisión para todo el país.

¿Cómo ver TyC Sports en vivo por TV?

Los fanáticos podrán seguir el encuentro a través de TyC Sports en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina, como Cablevisión Flow, DirecTV, Telecentro, Claro TV, Supercanal y otros prestadores que incluyen la señal deportiva dentro de su grilla.

¿Cómo ver River vs. Aldosivi online por TyC Sports Play?

Otra alternativa para seguir el encuentro será TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal. El servicio está disponible para los clientes de los cableoperadores adheridos, quienes podrán ingresar con su usuario y contraseña para acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets o Smart TV.

¿Cómo ver el partido desde el celular?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles podrán hacerlo descargando la aplicación oficial de TyC Sports Play, disponible para Android e iOS. Luego de iniciar sesión con los datos de su proveedor de televisión, tendrán acceso a la transmisión en directo del compromiso entre River y Aldosivi desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Se podrá ver River vs. Aldosivi por TV abierta?

No. Hasta el momento, la organización de la Copa Argentina y los licenciatarios de los derechos de televisión confirmaron que el partido no será emitido por canales de televisión abierta en Argentina. La cobertura oficial estará disponible únicamente a través de TyC Sports y su plataforma digital TyC Sports Play.

River vs. Aldosivi se enfrentan por la Copa Argentina. (Video: River Plate)