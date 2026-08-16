vs. jugaron por la fecha 5 del . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se pudo ver por la señal de TNT Sports y ESPN Premium, mientras que los aficionados pudieron acceder a las plataformas de streaming asociadas. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas donde esté disponible la transmisión. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se jugó este domingo 16 de agosto en el Estadio Monumental. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 6:00 p.m. en Argentina, mientras que en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 4:00 p.m., y en México a las 3:00 p.m.

River Plate vs. Argentinos Juniors se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: River Plate)
River Plate vs. Argentinos Juniors se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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