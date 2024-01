River vs. Argentinos Juniors juegan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este domingo 28 de enero, en el marco de la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro, que marcará el debut del ‘Millonario’ en esta nueva campaña, arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de los canales ESPN, Star Plus, AFA Play, Estadio TNT y TNT Sports para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

El Monumental de River quedó listo para la Copa de la Liga Profesional. (Video: River)





River vs. Argentinos: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Leandro González, Enzo Díaz; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, Ezequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Tobías Palacio, Jonathan Galván, Román Vega; Alan Rodríguez, Franco Moyano, Alan Lescano; Leonardo Heredia, Nicolás Oroz y Maximiliano Romero.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.